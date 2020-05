Die Förderansuchen sind draußen. „Vom Land ist die Unterstützung schon da, von der Stadt zugesagt. Die BSO arbeitet die Richtlinien erst aus“, sagt der frühere DDR-Teamchef. Der froh ist, dass es ab Montag auch für den Klub Beach-Trainings in Rif gibt. Alles unter strengen Auflagen. Was Uli voll versteht, zum grundsätzlichen Krisen-Management aber klar festhält: „Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem man den Menschen auch wieder Eigenverantwortung geben soll.“