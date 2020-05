Eine sehr fragile Phase

Ein Patient an der Herz-Lungen-Maschine musste von Wels in die Universitätsklinik Innsbruck zu einer Kunstherz-OP überstellt werden. „Mit einem Notarztfahrzeug wäre das nicht möglich gewesen. Die Herz-Lungen-Maschine braucht ständig Strom, außerdem haben wir in Wels einen Kardiotechniker an Bord genommen, der sie ständig überwacht hat. Wir waren eine Stunde und zehn Minuten in der Luft. Das ist für so einen Patienten eine sehr fragile Phase“, so Wagner.