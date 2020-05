„Frauen in finanziell schwierigen Phasen wird so aufgrund der geringen Miete ein leistbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt. Damit wird die eigene finanzielle Lage bewältigbar, und sie bekommen die Möglichkeit, ein selbstbestimmteres Leben führen zu können“, ist Sozialstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) überzeugt und verweist auf das engmaschige soziale Netz in der Murmetropole. So stellt die Landeshauptstadt gemeinsam mit der Caritas und der Vinzenzgemeinschaft mehr als 650 Notschlafplätze zur Verfügung.