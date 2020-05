Es gibt etliche Akteure, deren Verletzungen ohne Corona-Pause das Saison-Aus bedeutet hätten. Bayer Leverkusen darf im heißen Fünfkampf um die vier Champions-League-Startplätze doch noch einmal auf Tore von Stürmer Kevin Volland (Syndesmosebandriss) hoffen. Oder RB Leipzig auf die Rückkehr von Willi Orban in die Abwehr nach einer langwierigen Knieverletzung. „Wenn man so will, hat mir die Pause sportlich ein bisschen in die Karten gespielt“, bemerkte Leipzigs Kapitän. Die Teamkollegen Kampl und Ibrahima Konate stehen nach monatelangen Pausen ebenfalls vor den ersten Einsätzen in diesem Jahr.