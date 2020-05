Hilfe zur Selbsthilfe, am besten vor Ort für viele Menschen, die in Armut leben - so lautet seit den 90ern der Leitspruch der steirischen Hilfsorganisation VinziWerke. Als Vorzeigemodell aus dieser Idee heraus entstand auch das slowakische Patendorf Hostice: ein Sozialbau für Roma-Familien in bitterer Armut.