Noch fehlt aber eine Bundesvorgabe für den Seilbahnbetrieb - Bliem rechnet mit dem Schweizer Modell. „Dort reicht das Tragen einer Schutzmaske - wie ja in anderen Verkehrsmitteln auch.“ Eine Änderung erwartet die Besucher auch am Dachstein selbst: Die Hängebrücke und der Eispalast werden nur mehr mittels „Einbahnsystem“ begehbar sein - so will man Staus vermeiden.