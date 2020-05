Im Neuberger Münster etwa sind es immerhin 158, in der Basilika Mariazell 128, in der Pfarrkirche Pöllau 123 und im Grazer Dom 103. Doch es gibt auch kleine Kirchen, wo nur eine einstellige Personenzahl erlaubt ist: Neun sind es etwa in Grundlsee, lediglich je acht in Glashütten und Röthelstein.