Die Bundesligateams starten ab 15. Mai wieder mit dem Mannschaftstraining. Die Amateurklubs können ab Freitag wieder trainieren, aber nur in Kleingruppen. Dabei müssen die strengen Maßnahmen vom ÖFB strikt befolgt werden. Der geforderte Mindestabstand von zwei Metern sowie das Duschverbot in den Kabinen am Platz müssen eingehalten werden.