Volle Kraft voraus, heißt es ab dem 1. Juni auf der Schallaburg im Bezirk Melk. Aus bekannten Gründen etwas später als sonst läuft auch heuer eine tolle Sonderausstellung über die Donau vom Stapel. Und die könnte in Zeiten von beschränkter Reisefreiheit eigentlich nicht passender sein, lässt sie einen doch in relativer Sicherheit zumindest gedanklich in die Ferne schweifen: Bereits erschienen ist das Buch mit dem Untertitel „Menschen, Schätze & Kulturen – eine Reise vom Schwarzen Meer zur Schallaburg“, mit dem man die Höhepunkte der nautisch angehauchten Schau ganz bequem und garantiert keimfrei auch daheim nachempfinden kann.