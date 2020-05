Seine Sammlung am Flohmarkt in Unterradlberg bei St. Pölten zieht Bücherfreunde magnetisch an. Doch durch Corona war vorläufig Schluss. Doch auch mit dem alternativen Online-Handel hat Antiquaritatsbetreiber Andreas Deinbacher seine liebe Not. Denn rund 100 wertvolle Schriften blieben am Postweg hängen