Stattliche siebenmal rund um Niederösterreich, so lautete die Bilanz einer Benefiz-Aktion per Fahrrad! Für den pflegebedürftigen Mario Berger aus Watzmanns, Bezirk Gmünd, wurden dabei auch 2750 Euro an Spenden gesammelt. Vom Kleinkind bis zum Olympioniken, die Hilfe kannte Anfang Mai gar keine Grenzen.