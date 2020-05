Entwicklungsprojekte laufen voll

Die Folgen bei der FACC? Während bei den Entwicklungsprojekten Vollgas gegeben wird, befinden sich die Werke in Österreich in Kurzarbeit. Ein Sparprogramm in Höhe von 15 Millionen Euro wurde aufgesetzt. Machtlinger: „Ziel muss es sein, die Industrie weltweit rasch wieder zum Laufen zu bringen.“