Polizisten bemerkten am 11. Mai gegen 23.30 Uhr in der Welser Dragonerstraße einen 18-jährigen Mopedfahrer aus Wels ohne Helm an einer Kreuzung stehend. Als die Beamten umdrehten, um den Mopedlenker anzuhalten, stellte er das Fahrzeug zur Seite und gab gegenüber den Beamten an, dass er nicht gefahren sei. Neben dem Moped lag der passende Schlüssel. Auch dazu machte er keine Angaben.