Für ihn hat sich der OGH aber nicht mit einer grundsätzlichen Frage beschäftigt, nämlich mit dem „fahrlässigen Reizen von Tieren. Dass das Verhalten der Frau nicht provokativ war, davon war ohnehin auszugehen.“ Denn grundsätzlich müsste bei einem „Tierschaden“ - so heißt die Tragödie im Juristendeutsch - der dafür aufkommen, der ein Tier reizt. Und erst zweitrangig der Tierhalter, in diesem traurigen Fall also der Bauer.