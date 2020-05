Nicht verraten hat Grimes leider, wie man den Namen aussprechen soll. Es gibt aber Vermutungen: „Æ“ könne als „Ash“ ausgesprochen werden, heißt es. Der Spitzname des Aufklärungsflugzeug A-12 war „Archangel“, also „Erzengel“, weshalb man den Kleinen vermutlich mit X Ash Archangel anspricht. Ob diese Zahlen-Buchstaben-Kombination es aber tatsächlich in die Geburtsurkunde des kleinen Musk-„Überfliegers“ schafft, steht noch in den Sternen. Denn im Bundesstaat Kalifornien ist es laut Gesetz untersagt, in einem Namen Nummern und Symbole zu verwenden. Nur die Verwendung der 26 Buchstaben des englischen Alphabets dürfen für Namen benutzt werden.