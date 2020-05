Ausschlaggebend für die Strafanhebung war Kuljics Vorstrafe. Er war wegen seiner Verwicklung in den bisher größten Wettskandal im heimischen Sport - die versuchte Manipulation von 18 Spielen der ersten und zweiten österreichischen Liga - im Herbst 2014 wegen schweren Betrugs, Erpressung und Nötigung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Im März 2017 wurde er wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Die offenen rund eineinhalb Jahre bekam der 42-Jährige auch in der Berufungsverhandlung am Dienstag im Wiener Justizpalast nicht widerrufen. „Die Probezeit wurde auf fünf Jahre verlängert“, berichtete Verteidiger Burger.