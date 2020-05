Letztere kühlen am effizientesten, sind aber sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb vergleichsweise teuer. Sie benötigen zudem einen Abluftschlauch. Einfacher in der Handhabung und für die meisten Wohnungen absolut ausreichend sind Luftkühler und Ventilatoren. Beide machen sich das Prinzip der Verdunstungskühlung zunutze - der Ventilator, indem er die warme Luft durch trockene ersetzt, sodass sich der Schweiß besser verflüchtigen kann; der Luftkühler, indem er mithilfe eines Wasserdepots oder Kühlakkus feuchte Kühlluft erzeugt.