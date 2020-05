Schreckliches durchlebte am Montagabend ein etwa sieben Jahre alter Pekinesen-Mischling: Ein Slowake (26) schlug und trat beim Spazierengehen in der Elisabethinergasse auf ihn ein, zog das wehrlose Tier an der Leine hoch und schleuderte es gegen ein Metallgeländer und eine Hausmauer. Dann irrte der Hund alleine umher, rannte über die Straße und wurde beinahe überfahren.