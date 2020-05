Ex-Skistar Marcel Hirscher feiert am 21. Mai mit „Ein Sommer in Österreich - Urlaub in Rot Weiß Rot“ sein Debüt als ORF-Moderator! Der 31-jährige Salzburger, der mit insgesamt acht Gesamt-Weltcup-Triumphen en suite für neue Maßstäbe im alpinen Skisport gesorgt hat, will in Zeiten der weltweiten Coronavirus-Beschränkungen mit dieser TV-Sendung Lust auf Ferien in der Heimat machen.