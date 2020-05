Schotten dichtgemacht

Laut „Daily Mail“ wurden am Wochenende im Zuge der Corona-Lockerungen in Los Angeles nun aber die Wanderwege in der Umgebung wieder frei gegeben. Einer davon führe direkt am Haus von Prinz Harry vorbei und gewähre einen guten Blick auf das Gelände, heißt es. Dass dort nun wieder Menschen unterwegs sind, dürfte dem Paar schnell aufgefallen sein, denn mittlerweile wurden die Schotten ihres Anwesens ganz zügig mit Sichtschutz-Planen und Zäunen dichtgemacht.