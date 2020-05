Die Wiener treten wieder häufiger in die Pedale, gerade auch in Zeiten der Corona-Krise. Nun hat die Stadt das heurige Bauprogramm für Radwege fixiert. Die Liste der Projekte ist lang - gut 30 hat sich die Stadt vorgenommen, in diesem Jahr umzusetzen. Geplant sind weitere Fahrrad- oder zumindest fahrradfreundliche Straßen, doch auch Neubauvorhaben gibt es.