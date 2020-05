Einen Aufruf zum gegenseitigen Preisdumping will Florian mit seiner Aktion nicht bewirken: „Ich kann und will die Zimmer in meinem Hotel nicht auch an weiteren Tagen kostenlos hergeben. Im Gegenteil: Wir sind als Branche gefordert, die Preise stabil zu halten, um auch in Zukunft Arbeitsplätze garantieren zu können.“ Das „Parkhotel Graz - Traditional Luxury“ zählt mit bis zu 20.000 Nächtigungen pro Jahr zu den führenden Hotel-Institutionen Österreichs.