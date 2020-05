Fast jeder Zweite liest krone.at im Netz

Erst im März hatte uns die Österreichische Web-Analyse (ÖWA Plus) - allerdings für das letzte Quartal 2019 - eine Reichweite von 45,4% unter den heimischen Internet-Usern bestätigt, also eine Reichweite von knapp drei Millionen Menschen. Konkret sind das 2,989.470 Unique User (Personen, die auf ein Angebot zugreifen), so viele wie nie zuvor.