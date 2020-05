Während des Heimunterrichts sei die soziale Schere bei Österreichs Schülern noch weiter aufgegangen, so Hammerschmid am Dienstag. Die Schüler würden wegen der Unterschiede bei digitaler Ausstattung und Unterstützung der Eltern mit „völlig unterschiedlichen Voraussetzungen“ in den regulären Unterricht zurückkehren. Es brauche deshalb dringend ein Maßnahmenpaket, „damit der Bildungserfolg nicht vom Talent der Eltern abhängt“.