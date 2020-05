Russland kooperiert auch mit anderen Ländern

Auch für die russische Roskosmos geht es nicht zuletzt um viel Geld, das die Behörde in den letzten Jahren an dem Shuttle-Service verdiente und damit andere Projekte wie die Erforschung des Mondes finanzieren konnte. Das Unternehmen will nun künftig verstärkt etwa mit der Türkei, Saudi-Arabien und den Vereinten Arabischen Emiraten zusammenarbeiten. Raumfahrer aus diesen Ländern könnten mit russischen Raketen ins All aufbrechen. Dafür will man die Starts der Raketen günstiger und damit wettbewerbsfähiger machen. Dies sei eine Reaktion „auf das Preisdumping amerikanischer Unternehmen, die aus dem US-Budget finanziert werden“.