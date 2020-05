In Corona-Krise: Sehnsucht nach Freunden sehr groß

Die Corona-Krise hat so einige Einschränkungen für die Österreicher mit sich gebracht. Neben dem Tragen der Gesichtsmasken beim Einkaufen oder in den Öffis sind etwa Großevents bis Ende August untersagt. Eine aktuelle Studie zeigt nun, dass sich die meisten in Zeiten von Corona vor allem danach sehnen, endlich mal wieder ihre Freunde zu treffen.