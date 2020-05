Um Ansteckungen mit dem Virus zu vermeiden, gelte für das Training: Wenn ein Spieler positiv getestet wird, muss die ganze Mannschaft 14 Tage in Quarantäne. Wenn der Verband diese Vorschrift akzeptiere, könne das Gruppentraining am 18. Mai losgehen, sagte der Minister. Die Serie A war am 9. März mit zwölf verbleibenden Spieltagen unterbrochen worden. Die italienische Regierung bremst bei ihrer Entscheidung über einen Saison-Neustart seit langem ab. Italien ist von der Covid-19-Krankheit mit mehr als 30.700 Coronavirus-Toten besonders hart getroffen.