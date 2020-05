Ganz klar gesetzlich geregelt ist dies in der EU-Fluggastrechteverordnung: „Wenn das Luftfahrtunternehmen den Flug storniert, kann der Passagier wählen zwischen einer Ersatzbeförderung oder der Rückerstattung der Ticketkosten innerhalb von sieben Tagen. Natürlich wird eine Rückerstattung momentan weit mehr als die gesetzlich vorgegebene Frist betragen. Kunden können sich an FairPlane wenden, wir haben extra für diesen Fall den Service ticketrefund.de ins Leben gerufen. In wenigen Minuten kann man online seinen Fall eingeben. Zahlt die Fluglinie in den ersten sieben Tagen ab dem Einschreiten unserer Vertragsanwälte, ist der Service kostenlos, danach fällt nur im Erfolgsfall eine Provision an. Man kann sich auch an die Arbeiterkammer wenden, an den Verbraucherschutz oder an die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte.