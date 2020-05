In zwei Fällen konnte die Salzburger Polizei am Montagabend Suchtgift sicherstellen: Ein Afghane (29) und ein Iraner (24) wollten mit Drogen über die Grenze. Doch bei der Grenzkontrolle am Kleinen Walserberg fanden Beamte kleinere Mengen Opium und Cannabis. Der Amtsarzt konnte aber keine Beeinträchtigung des Lenkers feststellen, es setzte Anzeigen. In der Altstadt dagegen stoppten Polizisten einen Moped-Lenker, dessen Mitfahrer mit einem Sackerl Hanf vor der Polizei flüchten wollte.