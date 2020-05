Als Vettel-Nachfolger wird seit Längerem schon Carlos Sainz von McLaren gehandelt. Der Vertrag des 25-jährigen Spaniers beim britischen Team endet ebenfalls nach dieser Saison. Und Vettel? In der Nacht auf Dienstag hatten die „Bild“ sowie die Fachportale „Auto, Motor und Sport“ und „Motorsport-Total.com“ über die bevorstehende Trennung berichtet. Geht er nun im Tausch zu McLaren? „Ich selbst werde mir die Zeit nehmen, die ich brauche, um darüber nachzudenken, was wirklich in meiner Zukunft zählt“, erklärte Vettel in der Pressemitteilung. Was in den vergangenen Monaten passiert sei, habe bei vielen dazu geführt, über die Prioritäten nachzudenken.