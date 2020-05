Der Stockschirm ist ganz klar die geeignetere Variante, wenn es um längere Schlechtwetter-Aufenthalte im Freien geht. Da hält der große, robuste Schirm meist mehrere Personen trocken. Aufgrund seiner Größe passt er allerdings nicht in den Rucksack oder in die Handtasche und ist daher auch keine Option zum Mitnehmen in die Arbeit. Hier kommt der Taschenschirm ins Spiel.