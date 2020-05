Es war zur Mittagszeit als die Pensionistin ein Bankinstitut in Salzburg-Lehen besucht und Bargeld abgehoben hatte. Auf dem Rückweg zur Wohnung der Schwester, im Bereich der Bessarabierstraße, packte ein Mann das Opfer und versuchte, die Handtasche an sich zu reißen. Dies misslang, da die Frau die Tasche um den Kopf trug. Der Räuber zerrte weiter an der Tasche, griff mit der anderen Hand hinein und krallte sich das zuvor abgehobene Bargeld, heißt es von der Polizei. Mit der Beute ergriff der Täter die Flucht. Sein Opfer blieb unverletzt.