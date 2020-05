Wir sind da

Corona stellt aber auch die neunerhaus Tierärztliche Versorgung vor große organisatorische und finanzielle Herausforderungen. Dank dem tollen Engagement der ehrenamtlichen TierärztInnen gelang es, auch in Krisenzeiten einen Notbetrieb für besonders akute Fälle aufrecht zu erhalten. „Da unsere Tierärztliche Versorgungsstelle die einzige Anlaufstelle für Betroffene in ganz Wien ist, ist es uns ein großes Anliegen, gerade in dieser schweren Krise für unsere vierbeinigen PatientInnen und ihre HalterInnen da zu sein. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende“, so Daniela Unterholzner, neunerhaus Geschäftsführung.