Da die meisten der frühen Corona-Fälle in den USA an der Westküste auftraten, konzentrierten sich die CDC-Experten in ihrer Studie auf Kalifornien. Von den dort zwischen dem 3. Februar und dem 17. März kontrollierten 12.000 Passagieren tauchten lediglich drei später unter den gut 26.000 bis April registrierten Covid-19-Patienten in dem Bundesstaat auf.