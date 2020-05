Die Gefahr scheint endlich gebannt: Im Kampf gegen den seit Samstag tobenden Waldbrand bei Bad Eisenkappel in Kärnten haben die Feuerwehrmänner einen Sieg errungen. Am Montag waren noch 250 Einsatzkräfte in dem steilen Gelände damit beschäftigt, die restlichen Glutnester auf den 25 Hektar auszugraben und zu löschen.