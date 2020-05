Ausgangssperre nach acht Wochen beendet

In Frankreich sind die Corona-Beschränkungen seit Montag gelockert. Die Menschen durften nach acht Wochen ihre Wohnungen erstmals wieder verlassen, ohne vorher eine Bescheinigung auszufüllen. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt aber eine Maskenpflicht. Die Franzosen sollen auch weiter Abstand halten und wenn möglich von zu Hause aus arbeiten. Während der Stoßzeiten in der Metro in Paris müssen Fahrgäste eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorweisen. So soll in der U-Bahn morgens und abends verhindert werden, dass es zu voll wird.