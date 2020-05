Das Bundesheer setzt in drei Wochen einen Schritt Richtung Normalbetrieb: Am 2. Juni werden die - seit Mitte März ausgesetzten - Stellungen wieder aufgenommen. Wegen der nötigen Corona-Schutzmaßnahmen wird die Zahl der Wehrpflichtigen, deren Tauglichkeit an diesem Tag überprüft wird, aber reduziert, teilte das Verteidigungsministerium am Montagabend mit.