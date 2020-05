Kabarett-Legende Lukas Resetarits sorgte mit einem Wut-Video auf Facebook für Furore, jetzt hat der 72-Jährige in einem ORF-Interview nachgelegt und der Regierung mit Blick auf die weiterhin ungewisse Zukunft der Kulturbranche „Respektlosigkeit“ vorgeworfen. Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) sei überhaupt „wurscht“, deutete Resetarits am Montagabend an. Zunächst hätten er und die gesamte Branche die Maßnahmen mitgetragen. Doch nach einem Monat, in dem sich „alle brav an die Vorgaben gehalten haben“, habe er sich auch in seiner Branche einige Lockerungen erwartet, betonte er.