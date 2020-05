Nach dem mutmaßlichen Putschversuch in Venezuela sind zwei Verbündete des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido zurückgetreten. Dieser weist zwar jegliche Beteiligung an der Kommandoaktion zurück, an der auch zwei US-Söldner beteiligt gewesen sind. Doch das Auftauchen eines Vertrags, auf dem Guaidos Unterschrift prangen soll, und die beiden Rücktritte im Team des venezolanischen Gegenpräsidenten werfen zahlreiche Fragen auf.