Die betroffene Betreuungseinrichtung der Wiener Kinderfreunde in der Carlbergergasse im 23. Wiener Gemeindebezirk habe einen positiv getesteten Covid-19-Fall und bleibe deshalb ab Dienstag „vorübergehend geschlossen“, hieß es am Montagabend in einem Bericht von „Wien heute“. Der Betreuer hatte seit Freitag Symptome verspürt, nun lag sein positives Testergebnis vor, sagte der Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, Andreas Huber, der APA. Am Montag wurden die Eltern der Kinder kontaktiert, die Einrichtung in Liesing bleibt bis auf Weiteres geschlossen.