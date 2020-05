Österreich verhandelt über die Öffnung der Grenzen nach Deutschland. In Südtirol bereiten sich die Hotels auf deutsche Touristen vor. Auch in Brüssel werden Pläne geschmiedet, wie europäischer Urlaub in der Pandemie gelingen kann. Die EU-Kommission will am Mittwoch Empfehlungen für die schwer von der Pandemie getroffene Tourismusbranche vorlegen.