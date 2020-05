Einschränkungen in der Produktion

Die Sicherheitsexperten hätten laut Rinas die Schadsoftware rasch identifizieren und eine Ausbreitung verhindern können. „Dies führte zu bestimmten vorübergehenden Einschränkungen bei der Nutzung der IT- und Kommunikationseinrichtungen.“ Somit konnten gewisse Abläufe nicht wie üblich durchgeführt werden - auch in Graz. Allerdings sei die Versorgung von Patienten nie gefährdet gewesen.