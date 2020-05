Die Sterblichkeit in der Bevölkerung schwankt immer wieder, etwa durch Grippewellen oder Hitzeperioden – jetzt auch durch die Corona-Epidemie. Sieht man sich die Statistik des gesamten bisherigen Jahres in Oberösterreich an – die Zahlen sind momentan bis zur Kalenderwoche 17, also bis Ende April, verfügbar – gibt es nur eine geringe Schwankung, noch dazu nach unten. 0,8 Prozent weniger Menschen als sonst starben heuer bisher in unserem Bundesland, in absoluten Zahlen sind es 4678 Todesfälle. Doch nimmt man nur die „Corona-Wochen“ heraus, also die Kalenderwochen 12 bis 17, wurde laut Land Oberösterreich in dieser Zeit ein Anstieg der Todesfälle um 5,9 Prozent verzeichnet. Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 1600 verstorbene Landsleute. Als Vergleichszeitraum dient jeweils der Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 im selben Zeitabschnitt.