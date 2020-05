Insgesamt 73.000 Tests in Wien durchgeführt

Stimmt nicht, heißt es von der Stadt Wien. Es habe wieder eine „Datenbereinigung“ gegeben, wird aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) vermeldet. Das bedeutet: Private Labors, die sich neu an dem Prozess beteiligen, speisen all ihre bisherigen Testergebnisse auf einmal in das System. Es komme zu Dubletten. Aus diesem Grund sei am Montag noch „keine neue Gesamt-Testungszahl aus Wien bekannt gegeben worden“. Man sei aber bei Tests gut dabei: Insgesamt 73.000 in Wien stehen fast 60.000 in Tirol gegenüber.