In Hall in Tirol wollte am Montag ein Rumäne (56) ein Geschäft mit nagelneuen Schuhen verlassen, ohne dafür zu bezahlen: Er zog sich ein neues Paar an und ließ die alten Schuhe im Karton. Als er von einer aufmerksamen Angestellten konfrontiert wurde, verletzte er sie leicht und flüchtete. Die Polizei konnte den 56-Jährigen kurz darauf schnappen.