Seit Samstag Morgen recherchiert die „Krone“ zum Fall. Und je tiefer man gräbt, umso mehr Rätsel tauchen auf. Erste Ungereimtheit: Laut dem Ärztlichen Direktor Ferdinand Waldenberger wurde der Arzt noch am Mittwoch suspendiert. Laut Spitalsaussendung jedoch erst am Freitag. Ehe er am Montag entlassen wurde. Fragwürdig ist auch, wie man in Sachen Ursachenforschung agiert hat. Obwohl der Direktor Sonntagfrüh erwähnte, die Staatsanwaltschaft würde bereits involviert sein, wussten deren Ermittler bis Sonntag Nachmittag nur das, was in der Zeitung zu lesen war. Außerdem starb der 77-Jährige bereits am Dienstag! Warum wurde der Fall nicht früher gemeldet?