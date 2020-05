„Schaut gut aus“ mit dem Neustart

Wenige Stunden zuvor erklärte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne), dass es hinsichtlich einer Wiederaufnahme des Liga-Spielbetriebs Ende Mai/Anfang Juni „ganz gut aussehe“. Kogler geht davon aus, „dass wir hier zu einer Lösung in dieser Woche - vielleicht schon bis Mittwoch - kommen. Auch Kraetschmer, der in den vergangenen Wochen stets vom Fischen in trüben Gewässern sprach, sah nun Licht am Horizont. “Es scheint wirklich so zu sein, dass wir zu einer vernünftigen Lösung in den nächsten Stunden oder Tagen kommen."