Doch wie der Start am 29. Mai über die Bühne gehen soll, ist ungewiss. „Wir haben noch keine Informationen dazu bekommen“, erzählt die 33-Jährige. Sie habe bereits ein Konzept für die Wiedereröffnung an das Bundesministerium für Tourismus und das Land geschickt, doch noch keine Rückmeldung darauf erhalten. „Von den Bedingungen der Eröffnung ist auch die Besucheranzahl und unser Umsatz abhängig“, schildert Grabler. An dem Betrieb hingen immerhin 176 Mitarbeiter. Doch derzeit seien die Unternehmer in der Bewältigung der Krise auf sich allein gestellt: „Aktuell fühlen wir uns von der Politik alleine gelassen.“