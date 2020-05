Demnach soll der Vorschlag der Pharmaunternehmerin, die ihre guten Kontakte spielen ließ und in der Causa von einem Mediziner unterstützt wird, beinhalten, dass jeder Schritt der Fußball-Profis von allen zwölf Bundesliga-Vereinen genauestens wissenschaftlich dokumentiert wird. Was die einzelnen Testungen von Spielern und Betreuern betrifft, die ja bis dato jeder Verein in ausgewählten Labors auswerten ließ, soll es künftig eine einzelne zentrale Stelle geben, wo die Tests, die etwa mit speziellen Boxen übermittelt werden könnten, rasch zusammenlaufen. Durch diese zentrale Auswertung aller Proben an einem Ort könnten gleichermaßen wichtige Aufschlüsse für die Allgemeinheit gewonnen werden.