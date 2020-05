Gegen 1.30 Uhr in der Nacht wurden die Florianijünger am Montag zu dem Brand in die Liechtensteinklammstraße in St. Johann gerufen. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand die Gaststube der Rauchkuchl bereits in Flammen. „Der Einsatz war schnell abgeschlossen, aber wegen der starken Rauchentwicklung ist der Schaden trotzdem sehr groß“, berichtete Einsatzleiter Johann Überbacher. Um 3 Uhr konnten die Feuerwehrmänner die letzten Glutnester beseitigen.